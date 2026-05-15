Очередное ЧП в небе над Прибалтикой, политический кризис в Латвии и паника в соседней Литве. Накануне латвийское правительство в полном составе ушло в отставку из-за скандала с падением украинских дронов и неспособности военных защитить небо.



Сегодня ночью жители четырех приграничных районов страны получили экстренные СМС-оповещения о новой воздушной угрозе. В одном из них отменили школьные занятия.



Гитанас Науседа

На этом фоне глава литовского режима Науседа поспешил заявить, что отныне любой беспилотник-нарушитель должен немедленно сбиваться. Эксперты называют такую риторику лукавством: Вильнюс сознательно замалчивает доказанное украинское происхождение дронов и просто играет на публику, пытаясь скрыть собственное бессилие перед бесконтрольными действиями Киева.

