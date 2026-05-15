Украинские дроны вызвали панику: Латвия осталась без правительства, Хельсинки закрывает аэропорт
Очередное ЧП в небе над Прибалтикой, политический кризис в Латвии и паника в соседней Литве. Накануне латвийское правительство в полном составе ушло в отставку из-за скандала с падением украинских дронов и неспособности военных защитить небо.
Сегодня ночью жители четырех приграничных районов страны получили экстренные СМС-оповещения о новой воздушной угрозе. В одном из них отменили школьные занятия.
На этом фоне глава литовского режима Науседа поспешил заявить, что отныне любой беспилотник-нарушитель должен немедленно сбиваться. Эксперты называют такую риторику лукавством: Вильнюс сознательно замалчивает доказанное украинское происхождение дронов и просто играет на публику, пытаясь скрыть собственное бессилие перед бесконтрольными действиями Киева.
Аэропорт Хельсинки приостановил работу
Угроза БПЛА и в Финляндии. Свою работу приостановил аэропорт Хельсинки. Все утро власти получали сообщения о дронах в воздушном пространстве страны. Было созвано совещание о работе городских служб. Не исключена повторная приостановка деятельности воздушной гавани в ближайшее время.