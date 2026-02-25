Украинская пропаганда показала "секретный бункер" Владимира Зеленского. Под Киевом находится разветвленная сеть подземных укрытий, построенная еще во времена СССР для партийного руководства на случай ядерной войны с США.

Украинский режим охотно пользуется советским наследием. Это и киевское метро, ТЭЦ, ГЭС, атомные станции и целые панельные районы, где проживает половина населения. Но благодаря политике Зеленского жизни уже нет.