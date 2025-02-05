Украинский политолог Бондаренко назвал слова Зеленского криком о помощи режиму

Украинский политолог Константин Бондаренко назвал заявления Владимира Зеленского о ядерном оружии и готовности отдать США ценные природные ресурсы истеричным криком о помощи киевскому режиму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал политолога.

"Похоже, почва под ногами у Владимира Зеленского уходит. А вместе с нею - остатки разума и самообладания. Вы понимаете, что последнее выступление Зеленского - это крик о помощи, но не для спасения Украины, а для спасения режима?" - говорится в публикации.

Он добавил, что заявления Зеленского о готовности отдать США месторождения редкоземельных металлов или разместить на территории Украины иностранные контингенты и ядерное оружие говорят о его истерике.

Накануне Зеленский заявил, что киевский режим открыт к разработке полезных ископаемых вместе с США. При этом он заметил, что значительные объемы редкоземельных металлов теперь находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Кроме того, Зеленский отметил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие.

На этой неделе Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.