Упали на поля: 25 % выпущенных США по Нигерии ракет не взорвались

Часть выпущенных США ракет по боевикам в Нигерии не взорвалась. Как уточняет The Washington Pos, 4 из 16 ракет Tomahawk, выпущенные в конце декабря, не сдетонировали. Журналисты ссылаются на заявление нигерийских официальных лиц.



Уточняется, что одна из неразорвавшихся ракет оказалась на луковом поле, другая угодила в жилые постройки в населенном пункте. Еще одна упала в сельскохозяйственном поле, а четвертую полиция нашла в лесу.



Напомним, ранее Трамп сообщил, что американские военные нанесли "смертоносный удар" по боевикам ИГИЛ в северо-западной части Нигерии.