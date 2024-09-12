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Ожидается, что ураган "Милтон" обрушится на США 9 октября. Это произойдет после того, как недавний ураган "Хелен" нанес огромный ущерб и унес жизни более 200 человек в регионе. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Sky News.

Американский штат Флорида готовится к крупнейшей эвакуации за семь лет.

Прогнозируется, что ураган, который в настоящее время движется на восток через Мексиканский залив, достигнет района залива Тампа, а затем пройдет над городом Орландо в штате Флорида. Синоптики говорят, что некоторые пострадавшие от урагана "Хелен" районы, вероятно, снова попадут в зону действия стихии, что усугубит ущерб.

Директор отдела по управлению чрезвычайными ситуациями Флориды Кевин Гатри предупредил, что жителям следует подготовиться к "самой масштабной эвакуации, которую мы видели со времен урагана "Ирма" 2017 года".

В 2017 году около 7 млн человек получили приказ покинуть свои дома во Флориде из-за урагана "Ирма", в результате которого в штате погибли более 130 человек. Массовая эвакуация привела к образованию длинных пробок на автомагистралях и больших очередей на автозаправочных станциях.

Чиновники заявляют, что извлекли уроки из хаоса 2017 года и планируют оборудовать аварийные заправочные станции и пункты зарядки электромобилей вдоль маршрутов эвакуации. Губернатор Флориды Рон Десантис предупредил, что возможны отключения электроэнергии.

"Если вы находитесь на западном побережье Флориды, на барьерных островах, просто считайте, что вас попросят покинуть это место", - также сказал он.

Округ Пинеллас во Флориде, вероятно, сегодня объявит обязательную эвакуацию более 500 тыс. человек из наиболее низкорасположенных районов.

Предупреждение об урагане также объявлено для северного побережья полуострова Юкатан в Мексике.