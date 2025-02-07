USAID причастно к беспорядкам в Молдове в 2009 году

Агентство США по международному развитию причастно к попытке госпереворота в Молдове в апреле 2009 года. Об этом заявил занимавший тогда пост президента республики Владимир Воронин.

Он объяснил, что указанные лица пользовались дипломатической неприкосновенностью, а также имели паспорта Румынии, США и других стран.

Владимир Воронин, президент Молдовы 2001-2009 гг.:

"Я знал. У нас была соответствующая информация от компетентных в этих вопросах людей, причем прямо из среды тех, кто организовал все это здесь, в Кишиневе. Но мы не могли их задержать и привлечь к ответственности. У них были дипломатические паспорта, а также паспорта граждан США, Румынии и других стран".