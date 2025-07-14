Умер российский режиссер и актер Юрий Мороз

Трагическая новость пришла из мира кинематографа: в ночь на 14 июля умер Юрий Мороз. Известному актеру и режиссеру было 68 лет.

Среди его работ сериалы "Угрюм-река", "Пелагия и белый бульдог", "Братья Карамазовы". В 2021 году Юрий Мороз стал режиссером третьего сезона сериала "Содержанки", в котором играла его дочь Дарья Мороз.

Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне (ныне - Луганская Народная Республика). Он окончил Школу-студию МХАТ и режиссерский факультет ВГИКа. Актерский дебют Мороза состоялся в дилогии Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел". Широкую известность ему принесла роль Тони в мюзикле "Принцесса цирка". С 1979 по 1987 год он играл в театре "Ленком". Среди других заметных ролей - участие в детективах "Тайна черных дроздов" и "Визит к минотавру", а также образ почтальона в фильме "Мэри Поппинс, до свидания!".

В качестве режиссера Мороз снял первые четыре сезона популярного телесериала "Каменская" по мотивам произведений Александры Марининой, а также сериалы "Угрюм-река" и "Пелагия и белый бульдог" (где он также выступил продюсером). В 2009 году вышла его экранизация романа Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы", которую Мороз спродюсировал. Также он работал над третьим сезоном сериала "Содержанки", где снималась его дочь Дарья Мороз.

В апреле 2023 года на экраны вышла драма "Лунатики", где Мороз выступил режиссером и автором сценария. За эту работу он получил награду за лучшую режиссерскую работу на Международном кинофестивале в Валахии (Румыния).