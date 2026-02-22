Ушла эпоха - что ожидает мир после истечения ДСНВ

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9816828-a588-4f72-92aa-d954a02a0489/conversions/3824fa9b-4f67-43da-b2f3-952d1aa8b22a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9816828-a588-4f72-92aa-d954a02a0489/conversions/3824fa9b-4f67-43da-b2f3-952d1aa8b22a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9816828-a588-4f72-92aa-d954a02a0489/conversions/3824fa9b-4f67-43da-b2f3-952d1aa8b22a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9816828-a588-4f72-92aa-d954a02a0489/conversions/3824fa9b-4f67-43da-b2f3-952d1aa8b22a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Ранним утром 16 июля 1945 года зловещий гриб на полигоне Аламогордо в американском штате Нью-Мексико открыл новую эпоху в истории человечества.

Плутоневая бомба под названием "Штучка" - первая из трех атомных зарядов, имеющихся на тот момент у Соединенных Штатов. Зловещая троица была создана в рамках американского ядерного проекта "Манхэттен". Его руководитель Роберт Оппенгеймер, наблюдавший за испытаниями, тогда произнес следующее.

Эти слова Роберт Оппенгеймер произнес в июле 1945 года, когда над пустыней Нью-Мексико расцвел первый атомный гриб. И мир действительно перестал быть прежним. Группа ученых, ведомая как научным азартом, так и военной необходимостью, выпустила наружу зверя, которого невозможно загнать обратно в клетку. С тех пор само существование человечества превратилось в бесконечный диалог с собственным страхом.

Ядерное оружие стало не просто инструментом войны, а темным божеством новой эры, требующим от нас постоянной бдительности и железной дисциплины, а еще соглашений - тонких нитей договоров между крупнейшими ядерными державами, которые удерживали бы этого зверя на привязи. К ним, конечно, не пришли в одночасье. Вначале ужаснулись мощи "Царь-бомбы", испытанной в 1961 году. Затем вздрогнули от дуновения ядерной зимы в 1962-м, во время Карибского кризиса. И только потом СССР и США пришли к обоснованному выводу - обе страны уже накопили столько зарядов, что могут несколько раз уничтожить друг друга, а заодно и всю планету. И с этим надо что-то делать.

Так появилась целая серия договоров о сокращении наступательных вооружений. Первый был подписан еще в июле 1991 года в Москве президентами Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем Старшим. Вслед за ним появились СНВ-II, СНП, а в 2010 году был заключен СНВ-III, который выступил в силу в 2011 году, а в 2021-м был продлен на максимально возможные пять лет.

Главный смысл всех этих документов был не в разоружении, а в сдерживании. А главная идея заключалась в том, чтобы крупнейшие ядерные державы мира не наращивали стратегические силы бесконтрольно, плюс понимали, какими возможностями обладает другая сторона.

Договор являлся фактической надстройкой над системой соглашений, обеспечивающих архитектуру международной безопасности и ограничение гонки ракетно-ядерных вооружений. И вот 5 февраля 2026 года текст последнего ДСНВ превратился просто в стопку бумаг. Срок его действия истек. В такие моменты принято говорить "ушла эпоха", эпоха длиною 55 лет.

"Сейчас мы находимся в точке, когда по истечению срока действия этого договора обе стороны впервые примерно за долгие десятилетия могут увеличить количество ядерного оружия, размещенного на каждой из сторон. И это откроет возможность для неконтролируемой, опасной трехсторонней гонки вооружений не только между США и Россией, но и с участием Китая, который также наращивает свой меньший, но все же смертоносный ядерный арсенал", - подчеркнул исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.

Ушедший в историю ДСНВ устанавливал жесткие лимиты на стратегические ядерные силы оппонентов. В цифрах это выглядело так. Не более 700 развернутых носителей и максимум 1550 боезарядов на них. Плюс не более 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков.

Впрочем, даже не цифры были главными в договоре. Краеугольный камень ДСНВ - система взаимного контроля. Стороны могли проводить до 18 инспекций в год на военных объектах оппонента, обменивались данными о размещении и перемещении ядерного оружия, делились результатами испытаний. Это и была та самая прозрачность, которая снимала эффект слепоты и не позволяла разгуляться самым опасным фантазиям в момент кризиса.

"Поднижается порог применения ядерного оружия. Теперь появляется более страшный инструмент, как крылатая ракета с термоядерной боеголовкой. В этом опасность. И нет никаких ограничений по ее применению. Нет ни одного закона, который бы сказал, нельзя применять крылатую ракету с термоядерных боеголовок", - отметил военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

По состоянию на начало 2026 года в мире насчитывается 9 ядерных держав, обладающих почти 13 тыс. боеголовок. Эти страны образуют так называемый ядерный клуб. Пять из них - Россия, США, Китай, Франция и Великобритания - признаны официальными ядерными державами, согласно договору о нераспространении ядерного оружия. Остальные же страны - Индия, Израиль, Пакистан и КНДР - получили этот статус де-факто, проведя испытания позже или не подписывая договор. При этом около 90 % арсенала приходится на Россию и США.

Активно наращивает свой потенциал сегодня Китай, приближаясь к 600 боеголовок, что создает уже новую трехстороннюю динамику. В то время как Франция, Великобритания, Пакистан, Индия, Израиль и КНДР также удерживают значительные силы.

Одним словом, мир движется к ядерной анархии, где на место стабильности приходит хаотичная и крайне опасная конкуренция ядерных держав. Это хорошо понимали в Москве, и осенью 2025 года президент России Владимир Путин предложил продлить действующее ограничение еще на год. Этот временный мост дал бы дипломатам шанс начать сложные переговоры о будущем.

"Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво", - заявил президент России Владимир Путин.

Истинную цену мира Беларусь знает не понаслышке. И позиция главы белорусского государства Александра Лукашенко всем давно и хорошо известна. На всех национальных и международных площадках он выступает против любых военных конфронтаций, требует прекращения войн и предотвращения ситуаций, которые могут вызвать опасное обострение отношений. В ходе атомного форума в Москве белорусский лидер призвал к диалогу по ядерной проблематике.

"Блестящая инициатива. Но не дай Бог, мы не решим проблему, о которой вы сказали, быть в беде. И Россия в этот момент протягивает руку всем. Давайте договариваться. Не можете сегодня, давайте на годы продлим договор и договоримся. Поэтому я с большим удовольствием услышал это предложение Владимира Владимировича и абсолютно его поддерживаю. Это отодвигает глобальную войну", - сказал Александр Лукашенко.

К продлению ДСНВ призывали многие эксперты и политики во всем мире, подчеркивая ключевую роль договора в обеспечении стратегической стабильности и снижении рисков ядерной войны. Тревогу также били в ООН и даже лично Папа Римский. Реакция из Вашингтона последовала. Спустя две недели Трамп назвал предложение Путина "хорошей идеей". Однако дальше слов дело не пошло. Как заявили в МИД России, отсутствие ответа - это тоже ответ.

ДСНВ далеко не первое соглашение, разрушенное Западом. В XXI веке США уже четырежды в одностороннем порядке выходили из стратегических договоров, из последнего - о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и об обычных вооруженных силах в Европе. И подобное поведение американского руководства посылает Москве враждебный сигнал.

На закате последнего дня действия ДСНВ Трамп все же заявил, что выступает за новое, улучшенное, долгосрочное соглашение. Сказал, что этот документ был несовершенным, не охватывал ядерное вооружение театра военных действий и не включал Китай. Здесь ничего нового. Вашингтон годами настаивал на том, чтобы Пекин присоединился к переговорам, превратив их тем самым в трехсторонний формат. Китай неизменно отказывал, называя требования несправедливыми.

"Ядерный потенциал Китая ни в коей мере не сопоставим с уровнем ядерных арсеналов Соединенных Штатов. Требовать от Китая присоединения к переговорам по ядерному разоружению на данном этапе несправедливо и неразумно", - подчеркнул официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

Теперь Москве и Вашингтону необходимо нащупать, на какой почве можно передоговориться и каким составом. Делить по-прежнему ядерный мир на двоих или надо подключать новых игроков. Если Штаты настаивают на участии Китая, то Россия указывает, что натовские ядерные страны, в частности Франция и Британия, должны открыть свои арсеналы. Париж, к слову, уже отказал, заявив, что страна не следует логике паритета. Но тут стоит помнить вот о чем - ядерный арсенал Франции, конечно, уступает и России, США и Китаю, но игнорировать его не стоит. Даже одна ядерная боеголовка способна нанести колоссальный ущерб.

В Европе сегодня уже открыто и буднично говорят о желании заполучить свое ядерное оружие. Эта тема больше не табу. Прикрываются, естественно, угрозами с Востока и поведением Вашингтона, который, как заявляют в европейских столицах, утратил роль надежного партнера. Тон ядерной риторики задает канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "Германия, согласно двум международным договорам, обязалась не иметь собственного ядерного оружия. Но это не значит, что мы не говорим с другими государствами Европы о совместном ядерном сдерживании. Переговоры ведутся", - заявил политик.

Если желание Берлина обеспечить себе ядерный зонтик еще хоть как-то можно объяснить, то заявления европейских карликов вызывают удивление. Так в Латвии говорят, ядерное сдерживание может дать Европе новые возможности. С этим, что неудивительно, согласны даже в Эстонии. Не осталась стороне, естественно, Польша, которая уже вознамерилась получить собственный ядерный арсенал. Впрочем, сменила курс и Швеция, вступившая в НАТО в 2024 году. Там вовсе обсуждают скандинавский ядерный клуб. Симптоматично, что ядерная риторика в Европе наложилась на истечение сроков ДСНВ. Похоже, европейцам нужно было дождаться повода, чтобы перестать шептаться о ядерном оружии и начать говорить об этом открыто.

На данный момент Штаты отстают в ядерной сфере. Программа по модернизации уже оценивается в 2 трлн долларов. Прекращение действия ДСНВ-III развязывает американцам руки в производстве крылатых ракет, оснащенных термоядерными боеголовками. А это уже инструмент для реализации доктрины "мир через силу".

Сегодня Вашингтон делает ставку на создание так называемого "золотого купола" - системы ПРО, которая бы зонтиком накрыла всю территорию Америки. И этот проект - одна из причин, из-за которой Штаты фактически заблокировали переговорный процесс по новому договору. Ведь вопреки мирному характеру заявлений Трампа, большая часть американской оборонки выходит за рамки ДСНВ-III. В том числе и золотой купол, включающий в себя средства размещения ядерного оружия в космосе. В спорах о реализации проекта эксперты по обе стороны Атлантики сходятся в одном. Риск гонки вооружений, в том числе в космосе, вырастает в разы.

По последним данным, индекс эскалации, составленный на основе разведданных из открытых источников, рассекреченных отчетов и мониторинга в режиме реального времени, достиг 17 баллов по шкале от 1 до 25. То есть мир находится в зоне высокого риска. Ядерное оружие, возможно, и не подготовлено к немедленному запуску, но порог его применения постепенно снижается.

"Нам известно минимум о шести случаях за время существования ядерного оружия, когда Москва и Вашингтон фактически начинали процесс развертывания ядерного арсенала. Но в последнюю минуту обнаруживали, что сигнал тревоги, на который они отреагировали, был ложным. Мы дожили до этого момента не потому, что сдерживание работает, не потому, что наши лидеры были мудры. Как сказал наш бывший министр обороны Роберт Макнамара, нам просто повезло. Только удача предотвратила ядерную войну, а удача не вечна", - сказал член Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Ира Хельфанд.