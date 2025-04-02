"У аэропорта Кишинева проходит акция против высылки из Молдовы российских дипломатов, которые сегодня вылетают из Кишинева. Представители блока "Победа" собрались, чтобы выразить свою поддержку представителям МИД России, объявленным властями персонами нон грата", - говорится в публикации.

"К сожалению, сейчас она идет по пути эскалации конфликта с Россией. В то же время Москва демонстрирует готовность к сотрудничеству. Мы считаем, что необходимо искать компромиссы, а не усугублять разногласия. Высылка дипломатов разрывает дипломатические отношения между нашими странами, и это является серьезной ошибкой молдавских властей", - подчеркнул он.