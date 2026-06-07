В Албании произошли столкновения полиции и активистов

Подлинные сражения развернулись накануне в столице Албании. Вспышкой насилия завершился очередной день мирных протестов против строительства в стране крупного курортного комплекса.

Протесты продолжаются уже неделю. Как сообщают албанские СМИ, проект реализуют компании, близкие к зятю американского президента Дональда Трампа Джареду Кушнеру, а также Иванке Трамп. Никаких препятствий строительству власти чинить не рискнули, обеспечив американцам "зеленый свет" в процессе любых согласований.

Однако граждан страны возмутило нарушение инвесторами всех мыслимых и немыслимых экологических норм. От правительства требуют немедленного отзыва разрешения на строительство. Премьер Албании Эди Рама уже заявил, что строительство является стратегически важным для страны, а потому прекращено быть не может.