3.72 BYN
2.91 BYN
3.37 BYN
В Австралии вводят ограничения на пользование соцсетями
Автор:Редакция news.by
Австралия первой в мире вводит запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Он вступит в силу с 10 декабря.
Если пользователь не подтвердит свой возраст, администраторы соцсетей будут обязаны удалить аккаунт. Несоблюдение запрета будет грозить компаниям штрафами до 32 млн долларов.
Так власти Австралии намерены оградить детей и подростков от нежелательного контента в соцсетях. 10 платформ пока исключены из списка запрещенных. За этим историческим моментом напряженно следят интернет-регуляторы по всему миру. Если внедрение нового закона на Зеленом континенте пройдет гладко, то не исключено, что это повлияет на условия работы глобального рынка соцсетей.