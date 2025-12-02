В Австралии вводят ограничения на пользование соцсетями

Австралия первой в мире вводит запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Он вступит в силу с 10 декабря.

Так власти Австралии намерены оградить детей и подростков от нежелательного контента в соцсетях. 10 платформ пока исключены из списка запрещенных. За этим историческим моментом напряженно следят интернет-регуляторы по всему миру. Если внедрение нового закона на Зеленом континенте пройдет гладко, то не исключено, что это повлияет на условия работы глобального рынка соцсетей.