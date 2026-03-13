3.73 BYN
В Бельгии на протесты против обнищания трудящихся вышли 120 тыс. человек
Автор:Редакция news.by
В Бельгии началась общенациональная забастовка, основной удар которой пришелся на транспортную сферу.
Три крупнейших профсоюза страны призвали своих членов к участию в 24-часовой акции протеста против обнищания трудящихся и общего падения уровня жизни.
Недовольны бельгийцы также реформой пенсионной системы, которая лишает граждан многих завоеваний прошлых лет. На улицы Брюсселя вышли, по некоторым оценкам, 120 тыс. человек.
Забастовка сказалась на работе аэропортов страны: были отложены или перенесены десятки авиарейсов. Закрылся на несколько часов столичный аэропорт Шарлеруа. Парализована была также работа морских портов.