В Бельгии на протесты против обнищания трудящихся вышли 120 тыс. человек

В Бельгии началась общенациональная забастовка, основной удар которой пришелся на транспортную сферу.

Три крупнейших профсоюза страны призвали своих членов к участию в 24-часовой акции протеста против обнищания трудящихся и общего падения уровня жизни.

Недовольны бельгийцы также реформой пенсионной системы, которая лишает граждан многих завоеваний прошлых лет. На улицы Брюсселя вышли, по некоторым оценкам, 120 тыс. человек.