В Белграде участники протестов перекрыли крупнейшую транспортную развязку

Протестующие заблокировали крупнейшую транспортную развязку в столице Сербии. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

По словам президента Сербии Александра Вучича, подобные протесты финансируются из-за рубежа, их целью является свержение власти в стране. Ранее он призывал студентов и их преподавателей вернуться к занятиям и не быть "орудием в руках политических деятелей".

Акции, в которых участвуют студенты и оппозиция, продолжаются в Сербии с ноября. На этот раз их организаторы призвали на сутки заблокировать проезд между столицей и районом Автокоманда.

Утром 27 января колонны от разных факультетов перекрыли движение на нескольких трассах, проходящих через Автокоманду. Протестующие принесли национальные флаги и транспаранты с символикой факультетов. Среди плакатов также заметны и антиправительственные лозунги.