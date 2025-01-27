В Белграде участники протестов перекрыли крупнейшую транспортную развязку

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Протестующие заблокировали крупнейшую транспортную развязку в столице Сербии. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.
По словам президента Сербии Александра Вучича, подобные протесты финансируются из-за рубежа, их целью является свержение власти в стране. Ранее он призывал студентов и их преподавателей вернуться к занятиям и не быть "орудием в руках политических деятелей".
Акции, в которых участвуют студенты и оппозиция, продолжаются в Сербии с ноября. На этот раз их организаторы призвали на сутки заблокировать проезд между столицей и районом Автокоманда.
Утром 27 января колонны от разных факультетов перекрыли движение на нескольких трассах, проходящих через Автокоманду. Протестующие принесли национальные флаги и транспаранты с символикой факультетов. Среди плакатов также заметны и антиправительственные лозунги.
Полиция перекрыла движение автотранспорта в районе проведения акции, подвезены цистерны с питьевой водой, необходимые сантехнические кабинки и мусорные контейнеры. На месте дежурят экипажи скорой помощи.