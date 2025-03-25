В Белом доме сообщили, что РФ и США договорились обеспечивать безопасное судоходство в Черном море

Россия и США договорились об обеспечении безопасного судоходства, а также об исключении применения силы в Черном море. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома по итогам встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде, информирует БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты и Россия договорились обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и не допускать использования коммерческих судов в военных целях в Черном море", - отмечается в документе, посвященном "итогам работы экспертных групп США и России по Черному морю в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 23-25 марта 2025 года".

Помимо этого, РФ и США договорились разработать меры по реализации режима прекращения огня по энергетическим объектам на российской и украинской территориях.

В заявлении отмечается, что Соединенные Штаты и Россия будут продолжать работать над достижением прочного и длительного мира в Украине. "Соединенные Штаты и Россия продолжат совместную работу по достижению прочного и долговременного мира. США подтвердили принципиальную позицию президента Дональда Трампа о необходимости прекращения жертв с обеих сторон российско-украинского конфликта как обязательного условия для достижения устойчивого мирного урегулирования. В этих целях Соединенные Штаты продолжат содействие переговорам между сторонами для мирного разрешения конфликта в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Эр-Рияде", - говорится в документе.

Подчеркивается, что США и Россия приветствуют предоставление поддержки со стороны третьих стран, нацеленной на реализацию договоренностей в морской и энергетической сферах.

Кроме того, в заявлении говорится, что Соединенные Штаты помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.