Европа саботирует усилия Трампа по прекращению войны в Украине, считает Белый дом. Об этом пишет Axios. Как отмечается, некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия президента США по прекращению войны в Украине, при этом тайно пытаясь свести на нет прогресс, который был достигнут после саммита на Аляске.



На публикацию отреагировали в Москве. Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, даже Вашингтон теперь видит, что лидеры стран Евросоюза затягивают урегулирование конфликта в Украине. Он призвал Брюссель прекратить подрывать реальный мирный процесс и выбрать дипломатию, а не ложные нарративы.