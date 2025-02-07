В Белом доме заявили, что США не планируют посылать войска в Газу и финансировать ее восстановление

Помимо прочего, она отметила: финансировать восстановление анклава за счет американских налогоплательщиков Вашингтон также не собирается. Ливитт подчеркнула, что Трамп "пытается заключить сделку, чтобы Газа действительно стала пригодным местом для людей, которые хотят жить в мире и в условиях реального экономического развития".