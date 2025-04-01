В больницах сектора Газа закончились препараты для обезболивания

В больницах сектора Газа больше нет препаратов для обезболивания. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на телеканал Al Jazeera.

"Врачи говорят, что даже когда раненые поступают в больницы, им очень сложно оказывать надлежащую медицинскую помощь просто потому, что нет лекарств, нет обезболивающих", - отмечает телеканал. Уточняется, что помимо обезболивающих больницы Газы испытывают нехватку ряда других лекарств.

В свою очередь издание The Guardian сообщило, что ООН обвинила армию Израиля в убийстве 15 медицинских работников в секторе Газа. "По данным управления ООН по гуманитарным вопросам, сотрудники Палестинского Красного Полумесяца и гражданской обороны выполняли миссию по спасению коллег, которые были обстреляны ранее в тот же день, когда их четко обозначенные автомобили попали под сильный израильский огонь в районе Тель-аль-Султан города Рафах", - сообщает издание.