В Бразилии проходит совещание по ситуации в Венесуэле

Как заявил Лула да Силва, взрывы на территории Венесуэлы, захват ее президента - это пересечение красной линии и опасный прецедент для мира. Провели оперативное заседание и лидеры стран Карибского сообщества. Они заявили, что ситуация в Венесуэле вызывает серьезную озабоченность, а также может иметь последствия для соседних государств. В свою очередь в МИД Венесуэлы настаивают на возвращении Мадуро к должности и гарантиях его физической неприкосновенности.