В Бразилии рекламный самолет потерпел крушение над пляжем

В бразильском Рио-де-Жанейро на глазах у сотен отдыхающих случился трагический инцидент. Самолет с рекламным баннером ушел в штопор и рухнул в море. Летчик погиб на месте.



Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили бездыханное тело пилота и обломки легкомоторного самолета. Причины трагедии выясняет следствие. Первоначальная версия - техническая неисправность летательного аппарата.