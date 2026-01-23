В Британии грабежи стали "национальным хобби": наиболее распространены кражи телефонов

Злоумышленники устраивают в Лондоне ограбления средь бела дня, не опасаясь полиции. Вот как, например, выглядело нападение на магазин, торгующий часами "Роллекс": грабители взломали магазин, спокойно осмотрели витрины, а любопытных лондонцев отгоняли, размахивая мачете.

Но грабежи - это, скорее, хобби для британских преступников, наиболее распространены кражи телефонов. По статистике, каждые 6 минут в Лондоне похищают один смартфон.