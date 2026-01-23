3.74 BYN
В Британии грабежи стали "национальным хобби": наиболее распространены кражи телефонов
Автор:Редакция news.by
Злоумышленники устраивают в Лондоне ограбления средь бела дня, не опасаясь полиции. Вот как, например, выглядело нападение на магазин, торгующий часами "Роллекс": грабители взломали магазин, спокойно осмотрели витрины, а любопытных лондонцев отгоняли, размахивая мачете.
Но грабежи - это, скорее, хобби для британских преступников, наиболее распространены кражи телефонов. По статистике, каждые 6 минут в Лондоне похищают один смартфон.
А недавно популярный местный блогер устроил рискованный флешмоб: он промчался по одной из лондонских улиц, выхватив у прохожих 6 мобильных телефонов всего за 44 секунды. Общий ущерб от действий экспериментатора составил 4,5 тыс. фунтов стерлингов.