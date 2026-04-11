В Британии владельцы суперкаров воруют бензин
Автор:Редакция news.by
Глобальный топливный кризис на фоне ближневосточного конфликта приобретает новые черты. Британцев подорожание горючего подтолкнуло к нарушению закона. Водители стали активнее воровать бензин, информирует The Times. Причем всплеск преступности фиксируют среди владельцев дорогих автомобилей: Ferrari, Aston Martin или Mercedes. В марте сумма ущерба от украденного бензина и дизеля на 500 бензоколонках королевства выросла на 27 % - до 14 тыс. долларов в день.