ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеТехнологииРегионыПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Бухаресте более 100 тыс. человек вышли на протест против отмены выборов президента Румынии

Свыше 100 тыс. человек вышли на акцию протеста в Бухаресте. Участники манифестации, организованной партией "Альянс за объединение румын", требуют отмены постановления Конституционного суда об аннулировании результатов президентских выборов и продолжении полномочий президента Клауса Йоханниса.

Джордже Симион, лидер партии "Альянс за объединение румын":

"Мы протестуем против государственного переворота 6 декабря и требуем вернуться к демократии, возобновив процесс голосования со второго тура. В то же время мы протестуем против мер последнего правительства, принятых в последние недели, которые затрагивают широкие социальные категории, а также против неповиновения румынскому народу. Вы не можете проиграть выборы и остаться на своем месте".

Съехавшиеся в Бухарест из многих уездов несли флаги и скандировали антиправительственные и антипрезидентские лозунги. Они провели шествие по городу, пикетировали здание правительства и резиденцию главы государства. По словам организаторов, протесты будут продолжаться в Бухаресте и других городах страны до тех пор, пока требования не услышат.

протестыРумыния

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все