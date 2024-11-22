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В Бухаресте более 100 тыс. человек вышли на протест против отмены выборов президента Румынии
Свыше 100 тыс. человек вышли на акцию протеста в Бухаресте. Участники манифестации, организованной партией "Альянс за объединение румын", требуют отмены постановления Конституционного суда об аннулировании результатов президентских выборов и продолжении полномочий президента Клауса Йоханниса.
Джордже Симион, лидер партии "Альянс за объединение румын":
"Мы протестуем против государственного переворота 6 декабря и требуем вернуться к демократии, возобновив процесс голосования со второго тура. В то же время мы протестуем против мер последнего правительства, принятых в последние недели, которые затрагивают широкие социальные категории, а также против неповиновения румынскому народу. Вы не можете проиграть выборы и остаться на своем месте".
Съехавшиеся в Бухарест из многих уездов несли флаги и скандировали антиправительственные и антипрезидентские лозунги. Они провели шествие по городу, пикетировали здание правительства и резиденцию главы государства. По словам организаторов, протесты будут продолжаться в Бухаресте и других городах страны до тех пор, пока требования не услышат.
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