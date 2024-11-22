В Бухаресте более 100 тыс. человек вышли на протест против отмены выборов президента Румынии

Свыше 100 тыс. человек вышли на акцию протеста в Бухаресте. Участники манифестации, организованной партией "Альянс за объединение румын", требуют отмены постановления Конституционного суда об аннулировании результатов президентских выборов и продолжении полномочий президента Клауса Йоханниса.

Джордже Симион, лидер партии "Альянс за объединение румын":

"Мы протестуем против государственного переворота 6 декабря и требуем вернуться к демократии, возобновив процесс голосования со второго тура. В то же время мы протестуем против мер последнего правительства, принятых в последние недели, которые затрагивают широкие социальные категории, а также против неповиновения румынскому народу. Вы не можете проиграть выборы и остаться на своем месте".