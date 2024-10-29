ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В cекторе Газа за сутки от израильских атак погибли 70 человек

В cекторе Газа за минувшие сутки от израильских атак погибли 70 человек.

Издание "Аль Джазира" сообщает об ударе Армии обороны по детскому отделению с инкубаторами для новорожденных в районе Джебалии на севере анклава. Не менее шести человек, среди которых младенцы, получили ранения. По словам руководителя сестринской службы медучреждения, от ударов самолетов и дронов ЦАХАЛ пострадали, в том числе, журналисты и медработники.

Встречные атаки продолжает совершать Ливан. С его территории за предыдущие сутки было выпущено около 90 ракет по Израилю.

сектор ГазаИзраиль

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все