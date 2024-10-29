В cекторе Газа за сутки от израильских атак погибли 70 человек

Издание "Аль Джазира" сообщает об ударе Армии обороны по детскому отделению с инкубаторами для новорожденных в районе Джебалии на севере анклава. Не менее шести человек, среди которых младенцы, получили ранения. По словам руководителя сестринской службы медучреждения, от ударов самолетов и дронов ЦАХАЛ пострадали, в том числе, журналисты и медработники.