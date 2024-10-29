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В cекторе Газа за сутки от израильских атак погибли 70 человек
В cекторе Газа за минувшие сутки от израильских атак погибли 70 человек.
Издание "Аль Джазира" сообщает об ударе Армии обороны по детскому отделению с инкубаторами для новорожденных в районе Джебалии на севере анклава. Не менее шести человек, среди которых младенцы, получили ранения. По словам руководителя сестринской службы медучреждения, от ударов самолетов и дронов ЦАХАЛ пострадали, в том числе, журналисты и медработники.
Встречные атаки продолжает совершать Ливан. С его территории за предыдущие сутки было выпущено около 90 ракет по Израилю.
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