В Чехии подожгли украинское военное предприятие

Дерзкое преступление в Чехии: подожгли предприятие украинской компании Archer, которая производит тепловизоры для ВСУ.

По данным СМИ, сгорел складской цех, огонь также перекинулся на соседнее административное здание. Пострадавших нет.

Чешские власти сообщают, что пожар расследуют как возможный теракт, так как речь идет об умышленном поджоге и политическом мотиве.