3.61 BYN
3.02 BYN
3.47 BYN
В Чехии подожгли украинское военное предприятие
Автор:Редакция news.by
Дерзкое преступление в Чехии: подожгли предприятие украинской компании Archer, которая производит тепловизоры для ВСУ.
По данным СМИ, сгорел складской цех, огонь также перекинулся на соседнее административное здание. Пострадавших нет.
Чешские власти сообщают, что пожар расследуют как возможный теракт, так как речь идет об умышленном поджоге и политическом мотиве.
Ответственность за содеянное взяла на себя группа, выступающая против операции Израиля в секторе Газа. В своих заявлениях она позиционирует акцию как "удар по израильскому военно промышленному комплексу в Европе".