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В Доминикане самолет разбился при аварийной посадке

Авиапроисшествие в Доминикане: самолет взорвался после жесткой посадки - его полностью охватило пламя. Как уточняется, это частный бизнес-джет.

После взлета экипаж сообщил о технических неполадках и попытался совершить аварийную посадку. Однако при соприкосновении с землей у самолета разрушились шасси и крыло, а фюзеляж мгновенно охватило мощное пламя.

Предварительно сообщается, что на борту находились два пилота, оба погибли.

Разделы:

В миреПроисшествия

Теги:

Доминиканакрушение самолета