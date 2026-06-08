В Доминикане самолет разбился при аварийной посадке

Авиапроисшествие в Доминикане: самолет взорвался после жесткой посадки - его полностью охватило пламя. Как уточняется, это частный бизнес-джет.

После взлета экипаж сообщил о технических неполадках и попытался совершить аварийную посадку. Однако при соприкосновении с землей у самолета разрушились шасси и крыло, а фюзеляж мгновенно охватило мощное пламя.