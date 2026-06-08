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В Доминикане самолет разбился при аварийной посадке
Автор:Редакция news.by
Авиапроисшествие в Доминикане: самолет взорвался после жесткой посадки - его полностью охватило пламя. Как уточняется, это частный бизнес-джет.
После взлета экипаж сообщил о технических неполадках и попытался совершить аварийную посадку. Однако при соприкосновении с землей у самолета разрушились шасси и крыло, а фюзеляж мгновенно охватило мощное пламя.
Предварительно сообщается, что на борту находились два пилота, оба погибли.