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В Эр-Рияде пройдут переговоры между РФ и США по налаживанию контактов

18 февраля в Саудовской Аравии пройдет встреча российской и американской делегаций. Обсуждаться будет перспектива восстановления отношений двух стран, налаживания контактов на самом высшем уровне, а также вопрос возможного урегулирования украинского кризиса.

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Представители Москвы глава МИД России Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков уже прибыли в Эр-Рияд. С американской стороны будут участвовать госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Процесс двусторонний, представители Киева к нему не допущены, хотя украинская делегация тоже прибыла в Эр-Рияд. Завтра туда же отправится Зеленский, визит якобы "планировался давно".

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