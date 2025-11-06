3.68 BYN
В ЕС согласовали перераспределение гражданских фондов на военные нужды
Автор:Редакция news.by
Перераспределение гражданских фондов на военные нужды согласовали в Совете ЕС и Европарламенте. Это означает, что деньги, ранее предназначенные для науки и развития регионов, могут пойти на оружие и технологии военного назначения. Решение стало частью плана по милитаризации ЕС до 2030 года.
Также поддержана инициатива присоединения Украины к Европейскому оборонному фонду. Согласно документу, это якобы откроет доступ ЕС к совместным разработкам и производству вооружений. Формально решение еще должно пройти финальное утверждение, но межинституциональное согласие уже достигнуто.