В ЕС согласовали перераспределение гражданских фондов на военные нужды

Перераспределение гражданских фондов на военные нужды согласовали в Совете ЕС и Европарламенте. Это означает, что деньги, ранее предназначенные для науки и развития регионов, могут пойти на оружие и технологии военного назначения. Решение стало частью плана по милитаризации ЕС до 2030 года.