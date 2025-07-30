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В Эстонии предложили делать консервы для ВСУ из мяса кабанов, убитых из-за африканской чумы
Автор:Редакция news.by
Отправлять на Украину консервы из кабанов, убитых в рамках борьбы с африканской чумой, предложил Таллин. С инициативой такой помощи выступил эстонский министр сельского хозяйства.
Как сообщает телеканал ERR, охотники столкнулись с проблемой - мясо кабанов уже некуда девать. Крупный местный мясокомбинат уверяет, что у него есть мощности по производству таких консервов.
СМИ отмечает, что вирус африканской чумы распространился по всей Эстонии. Уже уничтожено более 17 тыс. домашних свиней.