В Эстонии предложили делать консервы для ВСУ из мяса кабанов, убитых из-за африканской чумы

Отправлять на Украину консервы из кабанов, убитых в рамках борьбы с африканской чумой, предложил Таллин. С инициативой такой помощи выступил эстонский министр сельского хозяйства.



Как сообщает телеканал ERR, охотники столкнулись с проблемой - мясо кабанов уже некуда девать. Крупный местный мясокомбинат уверяет, что у него есть мощности по производству таких консервов.



СМИ отмечает, что вирус африканской чумы распространился по всей Эстонии. Уже уничтожено более 17 тыс. домашних свиней.