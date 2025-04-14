В Эстонии утвержден закон, позволяющий военным атаковать подозрительные гражданские суда

Президент Эстонии Алар Карис утвердил поправки к законам об организации Сил обороны и экономической зоне, которые позволят военным топить гражданские суда "в качестве крайней меры". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на эстонские СМИ.

Принятые изменения дают Силам обороны страны большую гибкость для действий на море. Теперь они имеют право реагировать с применением силы на угрозы, направленные против инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойное предоставление жизненно важных услуг в территориальных водах Эстонии, а также против объектов государственной обороны, портов или других сооружений или оборудования.

Законом также уточняются меры, которые Силы обороны могут использовать при выполнении своих задач в экономической зоне Эстонии.