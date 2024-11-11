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В Эстонии увеличатся расходы на оборону
В декабре инфляция в Эстонии увеличилась более чем на 4 % по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Эксперты уверены, что вскоре эстонцев ждет еще большее повышение цен. Ведь грядет рост налогов, в частности.
Будет введен налог на безопасность для обеспечения обороноспособности государства. Ставка налога с оборота достигнет 24 %. Таким образом на военные расходы с населения рассчитывают собрать дополнительно 113 млн евро за предстоящий год. Выше ожидаемой оказалась годовая инфляция и в целом в зоне евро. По данные Евростата, самая высокая зафиксирована в Хорватии и Бельгии.
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