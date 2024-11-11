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В Эстонии в низкой рождаемости обвинили мужчин
В Эстонии нашли решение демографической катастрофы. Там предложили ввести налог на бездетность для мужчин. Идея принадлежит экс-министру финансов Пальтсу.
Он считает, что в низкой рождаемости виноваты именно мужчины, которые к 25 годам не обзавелись потомством. Поэтому он предлагает ввести для них некий "штраф".
Чиновник даже вывел формулу налога: 15 % от зарплаты. По подсчетам Пальтса, если средняя зарплата составляет около 2 тыс. евро, а содержание одного чада обходится в среднем в 600 евро в месяц, то 15 % - "довольно щадящий тариф". Деньги от налога на бездетность экс-министр предлагает направить на выплаты семейных пособий.
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