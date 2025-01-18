В Эстонии за зарплату в конвертах накажут виновных и невиновных

Взялись за зарплаты в конверте. Подготовленный Минфином проект даст налогово-таможенному департаменту возможность требовать от предприятий уплату налога на рабочую силу, даже если не будет доказано, кому именно была выплачена зарплата в конверте и какой ее размер. По данным ведомства, около 5,5 тыс. работодателей в Эстонии платят "по-черному". Теперь под гребенку попадут и виновные, и невиновные, главное, что казну Таллинн пополнит.