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В Эстонии за зарплату в конвертах накажут виновных и невиновных

Эстония дошла до абсурда в поиске способов, как пополнить свою казну.

Взялись за зарплаты в конверте. Подготовленный Минфином проект даст налогово-таможенному департаменту возможность требовать от предприятий уплату налога на рабочую силу, даже если не будет доказано, кому именно была выплачена зарплата в конверте и какой ее размер. По данным ведомства, около 5,5 тыс. работодателей в Эстонии платят "по-черному". Теперь под гребенку попадут и виновные, и невиновные, главное, что казну Таллинн пополнит.

Эстония