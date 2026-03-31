В Эстонию вновь залетели украинские дроны
Таллин в очередной раз стал жертвой и в то же время соучастником конфликта своего союзника - Киева. В Эстонию вновь залетели украинские дроны. Сообщается, что до 10 штук.
По словам начальника отдела стратегических коммуникаций Сил обороны прибалтийской республики, целью БПЛА была северо-западная часть России, однако они не долетели.
Воздушное пространство Эстонии дроны пересекли глубокой ночью, как поспешили заверить в Минобороны республики, "непреднамеренно". Упали в уезде Тартумаа. И так же нечаянно БПЛА детонировали. Информацию об ущербе или наличии пострадавших не предоставляют.
Глава военного ведомства попытался обнадежить население: якобы Эстония контролировала ситуацию; более того, всю ночь Таллин коммуницировал по поводу дронов с соседями, а безопасность страны с воздуха обеспечивали истребители НАТО.