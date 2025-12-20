Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Европе фермеры взбунтовались против решений ЕС

Европейские фермеры бунтуют против решений ЕС. Главным образом аграрии недовольны предстоящей ратификацией крупного соглашения о свободной торговле со странами МЕРКОСУР.

Сельхозработники опасаются, что общий рынок со странами Южной Америки подорвет их средства к существованию.

В Мадриде сотни человек вышли к представительству Евросоюза, требуя справедливых закупочных цен. Во Франции фермеры устроили протест у дома Макрона и заблокировали границу с Испанией. В Греции фермеры перекрывают дороги и порты.

А в Брюсселе развернулась настоящая битва перед штаб-квартирой ЕС, куда протестующие принесли гроб, символизирующий смерть сельского хозяйства, и сожгли флаг Евросоюза.

