В Европе фермеры взбунтовались против решений ЕС

Европейские фермеры бунтуют против решений ЕС. Главным образом аграрии недовольны предстоящей ратификацией крупного соглашения о свободной торговле со странами МЕРКОСУР.



Сельхозработники опасаются, что общий рынок со странами Южной Америки подорвет их средства к существованию.

В Мадриде сотни человек вышли к представительству Евросоюза, требуя справедливых закупочных цен. Во Франции фермеры устроили протест у дома Макрона и заблокировали границу с Испанией. В Греции фермеры перекрывают дороги и порты.