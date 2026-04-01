В Европе с начала войны в Иране газ подорожал на 70 %, нефть - на 60 %

С начала операции США и Израиля против Ирана цены на газ в Евросоюзе выросли на 70 %, на нефть - на 60 %.

Еврокомиссия призывает граждан как можно реже пользоваться автомобилями, а также отказаться от перелетов.

На фоне назревающего дефицита авиатоплива крупнейшие компании планеты сокращают количество рейсов. Среди них американская United Airlines, а также перевозчики Новой Зеландии, Вьетнама и Швеции.

Дефицита бензина в Первом мире пока удается избежать в основном благодаря резкому росту цен.

Решением проблемы было бы возобновление поставок нефти по трубопроводу "Дружба", но и тут все неладно. Премьер Словакии Фицо раскритиковал Еврокомиссию за неспособность надавить на Зеленского.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз призвать Европейскую комиссию прекратить политические игры и перестать притворяться, что она не в состоянии убедить Зеленского разрешить работу инспекционной группы, чтобы снова была восстановлена работа нефтепровода “Дружба".

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Эстония и Латвия опередили Германию и Нидерланды по ценам на продукты. По данным Eurostat, год назад самые высокие цены в ЕС были отмечены в Люксембурге и составили 126 % от среднего уровня.

Эстония находится на девятой строчке: уровень стоимости продуктов здесь превышает 105 %. Стоимость еды в Бельгии, Греции, Кипре и Италии лишь незначительно уступает эстонскому уровню цен.