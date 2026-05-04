В ФРГ не смогли отчитаться об оборонных расходах в 111 млрд евро
На одной из пресс-конференций бундесвера выяснилось, что военные затрудняются при ответе на вопрос, куда делись деньги на обновление армии? Еще при прошлом канцлере в ФРГ объявили о "смене эпох" (такое название получила новая политика в военной сфере).
Армии пообещали приоритетное финансирование. По разным программам на перевооружение в течение нескольких лет должны были выделить 200 млрд евро. Теперь же у военных поинтересовались, удалось ли осуществить "смену эпох", если да, на что были потрачены деньги?
Ответа нет и, скорее всего, не будет. Для бундесвера тема денег - это всегда секретная информация. Кстати, Урсула фон дер Ляйен ушла в руководители Еврокомиссии именно потому, что в германской армии, когда она была военным министром, бесследно исчезли сотни миллионов евро.