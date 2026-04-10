В Германии бастуют сотрудники крупнейшего немецкого авиаперевозчика

В Германии началась забастовка сотрудников Lufthansa и ее дочерних компаний. Все самолеты крупнейшего немецкого авиаперевозчика сегодня останутся на земле вплоть до 22:00 по местному времени.

Практически парализованы базовые аэропорты Lufthansa во Франкфурте и Мюнхене, но серьезное сокращение количества рейсов ожидает еще 9 воздушных гаваней Германии.

Сотрудники авиакомпании требуют от нанимателя отказаться от сокращения 800 рабочих мест. Кроме того, профсоюзу никак не удается добиться для своих членов очередного повышения зарплаты.