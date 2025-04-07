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В Германии на 100-м году жизни скончалась экс-секретарь концлагеря "Штутгоф"
В Германии на 100-м году жизни скончалась недавно осужденная секретарь концлагеря "Штутгоф" Ирмгард Фурхнер, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал SHZ.
"Ирмгард Ф., бывшая секретарь коменданта в концлагере "Штутгоф", умерла в возрасте 99 лет", - пишет портал.
В декабре 2022 года земельный суд города Итцехо приговорил Фурхнер к двум годам лишения свободы условно, однако защита подсудимой подала апелляцию на этот вердикт. Дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних, так как на момент совершения преступления подозреваемой не исполнился 21 год. Сообщалось также, что Фурхнер пыталась скрыться от правосудия. В августе прошлого года федеральный суд оставил приговор в силе.
Концлагерь "Штутгоф" был создан в 1939 году на территории оккупированной Польши к востоку от Гданьска. В лагере погибли около 65 тысяч узников. Над заключенными "Штутгофа" проводились медицинские эксперименты, было производство мыла из человеческих тел. В настоящее время на месте концлагеря работает музей.