В Германии на 100-м году жизни скончалась экс-секретарь концлагеря "Штутгоф"

Ирмгард Фюрхнер. Архивное фото news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bdc15314-6f67-4c33-9a07-108b8179f6f0/conversions/ae952b07-8689-4b89-a5b4-c26bb59499df-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bdc15314-6f67-4c33-9a07-108b8179f6f0/conversions/ae952b07-8689-4b89-a5b4-c26bb59499df-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bdc15314-6f67-4c33-9a07-108b8179f6f0/conversions/ae952b07-8689-4b89-a5b4-c26bb59499df-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bdc15314-6f67-4c33-9a07-108b8179f6f0/conversions/ae952b07-8689-4b89-a5b4-c26bb59499df-xl-___webp_1920.webp 1920w Ирмгард Фюрхнер. Архивное фото

В Германии на 100-м году жизни скончалась недавно осужденная секретарь концлагеря "Штутгоф" Ирмгард Фурхнер, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал SHZ.

"Ирмгард Ф., бывшая секретарь коменданта в концлагере "Штутгоф", умерла в возрасте 99 лет", - пишет портал.

В декабре 2022 года земельный суд города Итцехо приговорил Фурхнер к двум годам лишения свободы условно, однако защита подсудимой подала апелляцию на этот вердикт. Дело рассматривалось в палате по делам несовершеннолетних, так как на момент совершения преступления подозреваемой не исполнился 21 год. Сообщалось также, что Фурхнер пыталась скрыться от правосудия. В августе прошлого года федеральный суд оставил приговор в силе.