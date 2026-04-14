В Германии обещали возвращать украинцев домой
Автор:Редакция news.by
Канцлер Германии анонсировал депортацию украинцев. На пресс-конференции с Зеленским он заявил, что Берлин ограничит число украинских мужчин призывного возраста.
ВСУ очень хотят, чтобы эти люди вернулись. Так что для выходцев из "незалежной", которые нашли второй дом в Германии, наступают трудные времена.
Киевский режим также сворачивает все программы по лечению и обучению военных ВСУ за рубежом. Причина - массовое дезертирство их участников.
Кстати, по этой же причине полностью провалились попытки создания иностранных легионов в ЕС.