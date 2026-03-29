В Германии ожидают массового закрытия магазинов
Автор:Редакция news.by
В Германии может остаться менее 300 тыс. магазинов. Как пишет Die Welt, так низко розничная торговля еще не падала.
В 2015 году количество магазинов превышало 370 тыс., однако постепенное развитие онлайн-торговли, пандемия и снижение покупательной способности нанесли удар по уличной рознице. В 2025 году число торговых точек сократилось до 301 тыс. В этом - ожидается уменьшение примерно на 5 тыс.
Кроме того, розничная торговля Германии фиксирует рекордную цифру банкротств за 10 лет. Согласно опросам, всего 14 % немецких торговцев считают, что дела у них хорошо.