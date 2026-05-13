В Германии предупреждают об отмене миллионов авиарейсов

Немецкая ассоциация аэропортов предупреждает о неизбежной отмене миллионов авиарейсов, а также призывает пассажиров готовиться к резкому повышению цен на билеты. Отмена затронет в первую очередь лоукостеры и второстепенные туристические направления.

По данным экспертов, даже самый оптимистичный сценарий на 2026 год предполагает стагнацию в сфере пассажирских перевозок. При реализации негативного сценария большинству аэропортов грозит снижение пассажиропотока на 10 %. В цифрах это означает, что количество перевезенных пассажиров снизится по меньшей мере на 20 млн.