В Германии предупреждают об отмене миллионов авиарейсов
Автор:Редакция news.by
Немецкая ассоциация аэропортов предупреждает о неизбежной отмене миллионов авиарейсов, а также призывает пассажиров готовиться к резкому повышению цен на билеты. Отмена затронет в первую очередь лоукостеры и второстепенные туристические направления.
По данным экспертов, даже самый оптимистичный сценарий на 2026 год предполагает стагнацию в сфере пассажирских перевозок. При реализации негативного сценария большинству аэропортов грозит снижение пассажиропотока на 10 %. В цифрах это означает, что количество перевезенных пассажиров снизится по меньшей мере на 20 млн.
Немецкая ассоциация аэропортов ожидает, что в стране вообще перестанут обслуживаться десятки внутренних рейсов, а гражданам придется пересесть на поезда и автобусы.