В Германии работники торговли объявили забастовку

Германию охватила общенациональная забастовка в сфере торговли. Представители профсоюза утверждают, что данная сфера одна из самых благополучных в стране, переживающей кризис, однако на положении работников это никак не сказывается.

Повышение зарплат в сфере составляет ежегодные 1-1,5 %, в то же время уровень инфляции существенно превосходит данный показатель. От нанимателей требуют повышения выплат сразу на 7 %, это минимальный уровень коррекции зарплат, который едва-едва позволит работникам свести концы с концами.