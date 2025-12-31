3.72 BYN
В Германии разработали план на случай военного конфликта
Автор:Редакция news.by
Берлин подготовил закрытый план действий на случай военного конфликта в рамках НАТО, об этом пишет Politico.
В нем - пятиэтапная модель эскалации. По оценке авторов, страна находится на первом этапе - выявления угроз и подготовки логистики. Предполагается, что Германия станет ключевой базой и транзитным хабом для союзных войск, а значит, и приоритетной целью для атак с применением дальнобойных систем. Задача документа - координация действий военных и гражданских структур.
В статье отмечается: ФРГ взяла на себя центральную роль в логистике и планировании усиления альянса, поскольку Россия якобы "все более агрессивно настроена по отношению к европейским странам".