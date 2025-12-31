В Германии разработали план на случай военного конфликта

В нем - пятиэтапная модель эскалации. По оценке авторов, страна находится на первом этапе - выявления угроз и подготовки логистики. Предполагается, что Германия станет ключевой базой и транзитным хабом для союзных войск, а значит, и приоритетной целью для атак с применением дальнобойных систем. Задача документа - координация действий военных и гражданских структур.