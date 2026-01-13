Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Германии зафиксирован рекордный рост банкротств

В Германии углубляется экономический кризис: в стране зафиксирован рекордный рост банкротств за 11 лет.

Специалисты бьют тревогу, так как данные за декабрь 2025 года показывают рост на 15 % по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. При этом в ноябре показатель был значительно ниже: всего 5,7 %.

Эксперты винят во всем последствия пандемии, политику процентных ставок и сложную экономическую ситуацию.

Сильнее всего пострадали компании в транспортной отрасли, гостинично-ресторанном секторе и сфере строительства. Аналитики подтверждают, что в начале 2026 года ситуация останется напряженной.

