В Германии зафиксирован рекордный рост банкротств
Автор:Редакция news.by
В Германии углубляется экономический кризис: в стране зафиксирован рекордный рост банкротств за 11 лет.
Специалисты бьют тревогу, так как данные за декабрь 2025 года показывают рост на 15 % по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. При этом в ноябре показатель был значительно ниже: всего 5,7 %.
Эксперты винят во всем последствия пандемии, политику процентных ставок и сложную экономическую ситуацию.
Сильнее всего пострадали компании в транспортной отрасли, гостинично-ресторанном секторе и сфере строительства. Аналитики подтверждают, что в начале 2026 года ситуация останется напряженной.