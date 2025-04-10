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В Германии закрываются два завода Bosch - без работы останутся более 500 сотрудников
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Два завода Bosch в Германии закрываются из-за экономического кризиса, передает Bild.
Как сообщает издание, это может привести к увольнению более 500 сотрудников. Предприятия выведут из эксплуатации из-за резкого снижения потребительской способности. В дальнейшем производства перенесут за рубеж, например, в Венгрию.
В компании есть и другие программы по сокращению рабочих мест. Из-за чего тысячи сотрудников находятся под угрозой.
Профсоюзы уже анонсируют акции сопротивление. 10 апреля в Зебнице состоится собрание несогласных у ворот завода.