В горах Турции пропали две белорусские альпинистки

В Турции ищут двух белорусских альпинисток, которые затерялись в горах, сообщает БЕЛТА.

Согласно предварительной информации, две сестры из Беларуси 16 ноября отправились в поход к месту Едыгель в горах Аладаглар.

Для поиска пропавших сестер были направлены команды Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) и жандармерии.