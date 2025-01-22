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В городах по всему миру проходят акции в поддержку Лукашенко

Общественность Европы внимательно следит за событиями в нашей стране. Слова поддержки и одобрения политике Беларуси передают отовсюду. Например, плакат, которым украсился один из мостов итальянской столицы.

В Белграде устроили автопробег в поддержку нашей страны и ее лидера. По проспектам столицы Сербии пронеслась вереница машин, над которыми развевались флаги, недвусмысленно демонстрирующие одобрение независимого курса Беларуси.

Независимая политика нашей страны - пример для многих государств.

В разных городах мира активисты расклеивают плакаты в поддержку Александра Лукашенко.

В Вене организация "Патриоты Австрии" заявила, что Президент Беларуси является символом борьбы за свободу и сопротивления внешнему влиянию. К акции присоединились социалисты Венесуэлы и Эквадора.

акцииАлександр Лукашенко