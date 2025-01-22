В городах по всему миру проходят акции в поддержку Лукашенко

Погода в Беларуси
Брест2°
Гомель0°
Витебск-1°
Могилев-1°
Гродно1°
Минск0°
Минск
0°
Общественность Европы внимательно следит за событиями в нашей стране. Слова поддержки и одобрения политике Беларуси передают отовсюду. Например, плакат, которым украсился один из мостов итальянской столицы.
В Белграде устроили автопробег в поддержку нашей страны и ее лидера. По проспектам столицы Сербии пронеслась вереница машин, над которыми развевались флаги, недвусмысленно демонстрирующие одобрение независимого курса Беларуси.
Независимая политика нашей страны - пример для многих государств.
В разных городах мира активисты расклеивают плакаты в поддержку Александра Лукашенко.
В Вене организация "Патриоты Австрии" заявила, что Президент Беларуси является символом борьбы за свободу и сопротивления внешнему влиянию. К акции присоединились социалисты Венесуэлы и Эквадора.