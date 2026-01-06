Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Иерусалиме автобус въехал в толпу

Смертельное ЧП в Израиле. Один человек погиб, еще несколько пострадали, когда автобус въехал в толпу в Иерусалиме. Под колесами оказались 4 человека. Медики сообщили о смерти юноши примерно 18 лет, трое доставлены в больницу.

Виновника ДТП задержала полиция, его подозревают в умышленном наезде

ЧП произошло в ходе массовых протестов ультраортодоксальных иудеев, выступающих против закона о призыве в армию. В митингах участвовали более 10 тыс. человек. Демонстрации вспыхнули после того, как парламент заблокировал законопроект о льготах для религиозных общин.

Разделы:

В миреБлижний Восток

Теги:

происшествиеИзраиль