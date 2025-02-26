В Индии более 40 человек находятся под снегом из-за схода лавины

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Более 40 человек в индийском штате Уттаракханд оказались под снегом после схода лавины, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источник.

По данным издания, под лавину попали 57 рабочих, занимающихся уборкой снега, около деревни Мана в округе Чамоли, 15 из них уже спасены.

Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте в том числе находятся Национальные силы реагирования на стихийные бедствия Индии.