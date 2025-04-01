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В Индии произошел взрыв на фабрике по производству петард - есть жертвы
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По меньшей мере 13 человек погибли и 4 человека получили ранения в результате взрыва на фабрике по производству петард в индийском штате Гуджарат, сообщает газета Hindustan Times. Об этом пишет БЕЛТА.
По информации издания, взрыв на фабрике произошел около 9.45 утра по местному времени, в результате чего обрушилась железобетонная плита. На месте ЧП также вспыхнул пожар.
На данный момент возгорание ликвидировано. На месте взрыва работают бригады спасателей, которые разбирают завалы. Полиция проводит расследование по факту ЧП.