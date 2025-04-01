В Индии произошел взрыв на фабрике по производству петард - есть жертвы

Фото: AP/Rajesh Kumar Singh news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21190d59-4862-4738-9857-1de3482d73af/conversions/7ecf19fe-daa5-464f-b213-58a5569ab54a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21190d59-4862-4738-9857-1de3482d73af/conversions/7ecf19fe-daa5-464f-b213-58a5569ab54a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21190d59-4862-4738-9857-1de3482d73af/conversions/7ecf19fe-daa5-464f-b213-58a5569ab54a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21190d59-4862-4738-9857-1de3482d73af/conversions/7ecf19fe-daa5-464f-b213-58a5569ab54a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: AP/Rajesh Kumar Singh

По меньшей мере 13 человек погибли и 4 человека получили ранения в результате взрыва на фабрике по производству петард в индийском штате Гуджарат, сообщает газета Hindustan Times. Об этом пишет БЕЛТА.

По информации издания, взрыв на фабрике произошел около 9.45 утра по местному времени, в результате чего обрушилась железобетонная плита. На месте ЧП также вспыхнул пожар.